Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают жестким поведение президента США Дональда Трампа во время его первой встречи с Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге.

«Президент США задавал прямо и четко вопросы, которые его интересовали, на что получал достаточно исчерпывающие и уверенные ответы президента Путина», — сказал представитель Кремля.

Также Песков отметил, что не видит эволюции заявлений президента США по встрече с главой российского государства.

Ранее Трамп заявил, что на встрече с Путиным вел себя очень жестко. При этом он подчеркнул, что его взаимоотношения с российским лидером очень важны и «могут спасти множество жизней, например благодаря перемирию в Сирии».