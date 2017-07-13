В Архангельске возбуждено уголовное дело о нанесении побоев сотруднику скорой помощи. Фигурантом является 59-летний мужчина.

Инцидент произошел 1 июля, сообщает ИА FlashNord. Бригаду медиков вызвала женщина, сын которой пострадал от нападения собутыльника. Когда врач зашел в квартиру, там по-прежнему находился пьяный злоумышленник.

Он мешал осматривать пациента, оскорблял медицинских работников, а затем нанес врачу не менее двух ударов рукой в область живота. Кроме ситуации с избиением медика, следователям также предстоит разобраться в нападении на пациента.