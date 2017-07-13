Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что в Крым поставляется оборудование, в том числе энергетическое, произведенное в России.

«Мы уже говорили, и нам нечего добавить, что там (в Крыму) действительно размещается технологическая продукция, в том числе связанная с электроэнергетикой, энергетикой в целом, и всё это продукция, страна происхождения которой является Россия», — заявил в Песков в четверг журналистам.

Ранее в западных СМИ появились публикации, что в Крым были поставлены еще две газотурбинные установки, предположительно производства Siemens. Представитель немецкого холдинга Вольфрам Трост заявил, что эти сообщения «являются спекуляциями».

В концерне ранее отмечали, что на полуостров были перемещены как минимум две из четырех турбин, которые предназначались для реализации проекта в Тамани. В «Технопромэкспорте» сообщили, что газотурбинные установки были куплены на вторичном рынке.