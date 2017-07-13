Четыре патрульно-инспекционных самолета участвуют в поисках сбежавших из Приокско-Террасного заповедника 12 зубров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии РФ. Кроме того, в поисковых операциях задействованы главы поселений и муниципалитета. По словам директора заповедника Евгения Григорьева, животные не представляют угрозы для людей.

Животные сбежали в ночь с 10 на 11 июля из заповедника в Серпуховском районе. Побег удался поле того, как шквалистый ветер повалил несколько деревьев, которые снесли 20 м ограждения, сообщает агентство городских новостей «Москва». Известно, что животных готовили к отправке в Вологду. Поиски ведутся в радиусе 15 км от заповедника.

Как пишет «Утро.Ру», следы зубров обнаружили на востоке территории заповедника. По словам директора Ирины Землянко, по следам видно, как животные кружат, но вернуться не могут, поскольку ушли далеко. После обнаружения животных лесники окружат их и будут постепенно уводить обратно к питомнику. Работники заповедника будут рассыпать комбикорм, чтобы зубры почувствовали запах.