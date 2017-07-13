По предварительной информации, в дорожной аварии, которая произошла около 14:40 12 июля на 144-м км трассы Брянск–Новозыбков, виноват 28-летний водитель «Газели», который не справился с управлением.

В результате аварии молодой человек, управлявший грузовой машиной, скончался на месте. Пассажир и водитель автомобиля Toyota получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Еще одну пассажирку отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», столкновение произошла под Унечей между микроавтобусом «Газель» и внедорожником Toyota. После удара легковой автомобиль вынесло с дороги в кювет, где он перевернулся.