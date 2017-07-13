Верховный суд РФ 13 июля обнародовал параметры предстоящей реформы судов общей юрисдикции: в их системе по аналогии с арбитражными судами появятся пять апелляционных и девять кассационных судов. При этом расположатся они в основном в городах, которые не являются центрами федеральных округов. В Генпрокуратуре РФ идею поддержали, однако высказали обеспокоенность доступностью правосудия для граждан и соблюдением процессуальных сроков — после осуществления реформы времени на пересылку документации может требоваться больше.

Масштабную реформу российского судоустройства предусматривает законопроект, который утвердил Верховный суд на своем пленуме. Теперь документ будет разослан заинтересованным ведомствам и в правительство РФ, сообщил судья ВС, председатель Совета судей РФ Виктор Момотов. Уточнить сроки внесения документа в Госдуму он отказался.

Содержание реформы

Текст законопроекта соответствует идее, которую озвучил осенью прошлого года глава ВС РФ Вячеслав Лебедев: создание в России пяти апелляционных и девяти кассационных судов в системе судов общей юрисдикции. Идея состояла в том, чтобы приблизить систему к арбитражу, в котором вышестоящие суды территориально отделены от нижестоящих. Эту концепцию поддержал в декабре 2016 года и IX Всероссийский съезд судей. Такие новации должны, по мнению ВС, способствовать независимости судей.

Сейчас пересмотр решений производится, по сути, в рамках региона, а областные суды выполняют роль судов первой, апелляционной и кассационной инстанций. В областных судах обжалуются решения районных и городских судов — сначала в апелляционном порядке, а затем и в кассационном (жалобы рассматривает президиум суда). Только после этого спор может попасть в Верховный суд. Кроме того, областные суды вправе рассматривать дела и по первой инстанции — например, о вооруженном мятеже, тяжких убийствах. Постановления по этим делам обжалуются в Верховном суде РФ.

После реформы апелляционные суды будут рассматривать жалобы на решения, вынесенные областными судами в качестве первой инстанции. Затем они будут попадать в новые кассационные суды. Последним передаются сегодняшние полномочия президиумов областных судов. Таким образом, им придется также рассматривать решения районных судов после апелляционного обжалования на областном уровне.

— Принципы независимости судей и объективности при осуществлении правосудия предполагают недопустимость совмещения функций по рассмотрению дел различными судебными инстанциями в рамках одного и того же субъекта РФ, а тем более — в рамках одного и того же суда, — заявил Виктор Момотов, выступая на пленуме ВС.

Новеллы, по его словам, также позволят снизить нагрузку на судей за счет распределения между вновь создаваемыми судами дел, которые сейчас сконцентрированы исключительно в областных судах.

Где разместят новые суды

Виктор Момотов также отметил, что «подавляющее большинство» новых судов предполагается разместить в городах, которые не являются административными центрами федеральных округов, так как при определении границ судебных округов определяющими критериями были уровень судебной нагрузки и доступность правосудия.

Из проекта следует, что обжаловать решения Мосгорсуда придется во Втором апелляционном суде, который расположится в Санкт-Петербурге. Там будут рассматривать и дела городского суда Северной столицы, а также Свердловского, Тюменского, Курганского и других областных судов. В Нижний Новгород поедут недовольные решениями Пермского, Оренбургского и Ульяновского областных судов и жители Татарстана и Башкирии. Кроме того, апелляционный суд появится в Томске, а также в Воронеже или Иваново, Краснодаре или Сочи — эти варианты еще обсуждаются.

Первый кассационный суд в Калуге займется рассмотрением жалоб на решения Московского, Нижегородского, Пензенского и ряда других областных судов. А вот обжаловать в кассации постановления райсудов Москвы (после их рассмотрения в городском суде) можно будет прямо в столице. Предполагается, что суд разместится в центре города — на Баррикадной, в здании, где сейчас находится Высшая квалификационная коллегия судей РФ.

Также кассационные суды, согласно проекту документа, могут появиться в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке.

Кроме того, проект реформы предполагает, что «в целях приближения правосудия» к участникам спора апелляционные и кассационные суды смогут открывать постоянные «пункты присутствия» и в других населенных пунктах.

Именно на доступность судов для россиян на заседании Пленума ВС обратил внимание представитель Генпрокуратуры РФ. Он отметил, что новации будут способствовать независимости судей, что является плюсом, но могут возникнуть проблемы с личным участием граждан в заседании и с соблюдением процессуальных сроков (так как усложняется доставка судебных материалов). Замминистра юстиции Алу Алханов отметил, что в Минюсте поддерживают процесс реформирования судебных инстанций.

Цена вопроса

Из финансово-экономического обоснования к документу следует, что на реализацию инициативы потребуется порядка 4,4 млрд рублей, причем 3 млрд из них — дополнительные ассигнования из бюджета.

Создание ставок в новых судах предполагается произвести за счет сокращения уже имеющихся в областных судах. Вывести из штата областных судов предполагается 823 судей и сократить (с выплатой компенсаций) 1688 сотрудников аппарата судов. При этом из документов следует, что перейти на работу в новые суды готовы порядка половины судей.