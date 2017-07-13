Получение запроса от консульства РФ в ФРГ о двух арестованных россиянах подтвердила прокуратура Гамбурга. Граждане России обвиняются в участии в уличных беспорядках, сообщила официальный представитель ведомства Нана Фромбах.

«Консульство вступило с нами в контакт», — приводит «РИА Новости» ее слова. Передача в суд дел россиян должно состояться через несколько недель, добавила Фромбах.

Ранее стало известно об аресте в Гамбурге россиян 20 и 30 лет. Массовые беспорядки в Гамбурге произошли 7 и 8 июля во время проведения саммита «большой двадцатки».