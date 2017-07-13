В Нижегородской области автомобиль «ВАЗ-2112», за рулем которого находился пьяный водитель, наехал на группу пешеходов. Позже две женщины скончались.

Инцидент произошел 12 июля около полуночи в Ветлужском районе, на 107-м км автотрассы Красные Баки — Варнавино–Ветлуга. Несколько человек двигались по обочине дороги, когда на них налетела легковая машина.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», погибли 43-летняя женщина и ее 20-летняя дочь. Тяжелые травмы получила 13-летняя девочка, которая приходилась еще одной дочерью погибшей.

Водитель попытался скрыться с места происшествия, однако его удалось задержать. Позже выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На момент ДТП он был лишен водительских прав.