Благоустройство старинного парка Грачевка в Ховрине началось в столице. Старинный парк XVIII—XIX веков восстановят к сентябрю, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По плану работ, территория парка, площадь которого составляет 10,5 га, будет разделена на две части, в одной из которых будет зона тихого отдыха, а в другой — активного.

Деревянные беседки и другие элементы, передающие дух истории, в том числе ротонды, лавочки, фонари и перголы, которые поставят в Грачевке, будут воссозданы по старым снимкам. Деревянную беседку Грачевых конца XIX века воссоздадут в березовой роще. В парке посадят 1 тыс. 54 кустарников и 240 деревьев.

В парке появится и полноценная спортивная зона — уличные тренажеры, а также площадка с искусственным газоном для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, передает сетевое издание m24.ru.

Территория возле мемориала в честь советских воинов-защитников Москвы также будет реконструирована. Ее замостят плиткой, установят лавочки. Около памятника разобьют цветник.

После завершения работ по реконструкции и благоустройству усадебный дом и парк станут единым архитектурным комплексом.

От балюстрады к дубовой аллее проложат дорожку до смотровой площадки. Оттуда можно будет увидеть аллею и территорию парка.

Напомним, до конца текущего года столичные власти благоустроят Чапаевский парк, расположенный на Ленинградском проспекте на севере Москвы. А летом после завершения благоустройства откроется Таганский детский парк, построенный еще в 1930-х годах прошлого века.