Сильный дождь с грозой и шквалистым ветром ожидаются в Москве и области в течение суток. Столичный главк МЧС предупредил об ухудшении погоды уже в ближайшие часы.

По информации ведомства, в четверг в столичном регионе из-за неблагоприятных погодных явлений возможны подтопления, заторы на дорогах, повреждения линий электропередачи, обрушения деревьев и повреждение рекламных конструкций. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигнуть до 17 м/с.

Напомним, утром Главное управление МЧС по Москве предупредило жителей столицы об ухудшении видимости до 200–500 м из-за тумана.