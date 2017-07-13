Один из резидентов Свободного порта Владивосток — компания «Кор Индустри» — запустила цех по переработке орехов кешью в Приморском крае. Предприятие планирует поставлять очищенный орех кешью не только на внутренний рынок, но и на экспорт, а также сотрудничать с местными производителями, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам генерального директора компании Максима Коренева, для запуска производственной линии потребовалось порядка 29 млн рублей инвестиций. Средства направили на капитальные вложения и закупку сырья. В том числе 16 млн рублей затратили на приобретение и монтаж технологического оборудования, а также подготовку производственного цеха площадью 500 кв. м.

Коренев добавил, что получение статуса резидента Свободного порта Владивосток перед запуском производства было принципиальным решением. Инвесторам важны не только налоговые преференции Свободного порта.

Ежемесячно на предприятии планируется перерабатывать до 22 т кешью. Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за 10 лет должен составить порядка 292,3 млн рублей.