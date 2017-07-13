Российские пограничники задержали мужчину, который пытался попасть в Крым на самодельном плоту из пластиковых бутылок. Путешественник плыл со стороны порта «Кавказ». Об этом сообщает территориальное пограничное управление ФСБ.

За нарушение пограничного режима и правил пребывания в территориальном море России путешественнику вынесли предупреждение. Задержанным оказался 53-летний уроженец Узбекистана. Мужчина рассказал, что еще в 2012 году подал заявление о снятии с регистрационного учета по месту жительства в Саратове, чтобы стать свободным путешественником по стране.

Мужчина проложил маршрут из Саратовской области в Крым через Ставрополье и Кубань. Добравшись до кубанского порта, он решил перебраться на другой берег пролива на самодельном плоту, пишет «Лента.ру».