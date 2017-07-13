Всеобщая истерия по поводу якобы связей президента США Дональда Трампа с российскими «представителями» в США достигла такого уровня, что скоро там начнут увольнять госчиновников за просмотр мультфильма «Маша и медведь», заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Такими темпами в Вашингтоне скоро начнут увольнять тех госчиновников, которые рискнули посмотреть «Машу и медведя», — заявил он «РИА Новости».

Сенатор также согласился со словами Трампа, который неоднократно называл эти расследования «охотой на ведьм».

После выборов президента США сторонники Хиллари Клинтон заявили, что на исход выборов якобы повлиял Кремль. Российские власти неоднократно опровергали эти обвинения.