Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин возмутился короткометражным роликом Североатлантического альянса о так называемых «лесных братьях», опубликованным накануне. По мнению российского вице-премьера, в НАТО «окончательно обнаглели».

Напомним, видео появилось в официальном аккаунте альянса в Twitter в минувшую среду.

Политик не стал сдерживать свои эмоции. «Ролик НАТО про «лесных братьев», убивающих наших солдат, подтверждает, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков», — заявил Рогозин на своей странице в Twitter.

НАТО анонсирует документально-игровым видеороликом о «лесных братьях», длящимся восемь минут, посвященный им фильм, сообщает телеканал «Звезда». Боевики незаконных вооруженных формирований, действовавшие в 1940–1950-ых годах на территории Прибалтики, изображены борцами с «советскими оккупантами».

По словам Рогозина, когда он работал постпредом при НАТО, подобных действий в организации себе не позволяли. «Сейчас окончательно обнаглели», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также выступила с довольно резкой критикой в отношении видео Североатлантического альянса. Попыткой извратить историю назвала Захарова ролик организации. Нужно пресекать попытки пересмотреть историю и итоги Нюрнберга, заявила дипломат.

«Если сегодня Бандера — герой, а «Лесные братья» — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?» — написала представитель российского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook.