Поток отдыхающих в Абхазию может сократиться после убийства россиянина. Об этом в четверг сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, ряд российских компаний, в частности «Алеан», «НТК Интурист» и «Мультитур», прогнозируют снижение количества реализованных путевок в Абхазию, что оно будет кратковременным и незначительным.

«В силу того, что такие случаи бывают в Абхазии редко, мы не ожидаем существенного спада продаж в связи со случившимся», — цитирует представителя «НТК Интурист» «Лента.ру».

Кроме того, эксперты обращают внимание на стабильно невысокую восприимчивость российских туристов в криминальных случаях в других странах. Не ожидается и снижение цен на отдых в Абхазии, поскольку из-за низкого спроса в этом летнем сезоне местные отельеры и так существенно снизили стоимость предоставляемых услуг.

По данным Росстата, в 2016 году Абхазию посетили более 4 млн россиян. Это направление занимает первое место среди самых популярных зарубежных направлений.

Напомним, 12 июля посольство России в Абхазии посоветовало отдыхающим в этом регионе гражданам быть осторожными, избегать безлюдных мест и воздерживаться от конфликтов с коренными жителями.

Нападение вооруженных людей на группу российских туристов, возвращавшихся пешком с рыбалки, произошло 11 июля в Гудаутском районе. В результате инцидента от ранения ножом погиб москвич. Расследование уголовного дела взял под личный контроль президент республики Рауль Хаджимба. Власти Абхазии также обещали выплатить компенсацию семье погибшего и организовать транспортировку тела в Россию.