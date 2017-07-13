В четверг рано утром мощи Святителя Николая Чудотворца покинули Москву. В пять утра состоялся молебен в Храме Христа Спасителя, после чего специальный ковчег с мощами святого был доставлен в аэропорт «Внуково-3». А в половине девятого утра спецборт приземлился в аэропорту Пулково. В Санкт-Петербурге святыня будет находится две недели.

В Москве люди шли к Храму Христа Спасителя до последнего момента. За полтора месяца почти два миллиона человек поклонились мощам. В среду вечером знаменитая многокилометровая очередь, в которой в отдельные дни надо было отстоять по 9-11 часов, так и не иссякла. В полночь двери храма закрыли, но все желающие могли остаться на ночную службу. Людей было много – Кафедральный соборный храм, где стоял специальный ковчег с бронированным стеклом, был полон. На службу пришли не только жители Москвы, но и Владимира, Рязани, Белгорода, Воронежа и Ростова-на-Дону.

Василиса Егорова приехала из Калуги со своей сестрой Еленой, чтобы помолиться за близких – брат Юрий болеет.

– С осени на ноги жаловаться стал, а зимой ходить перестал, – поделились с «Известиями» своим горем женщины. – Мы, конечно, его лечим – в больницу положили, но все равно приехали за его здоровье помолиться. Брат у нас младший, мы за ним всю жизнь приглядывали, а как родители умерли – особую ответственность несем. Поэтому-то и собрались в путь. Молитва должна помочь.

Всю ночь желающие могли приложиться к мощам, которые лежали в изготовленном в подмосковном Софрино ковчеге с пуленепробиваемым стеклом.

– Сразу легче стало, после того, как к мощам приложилась, – рассказала Елизавета Прокофьева. – У нас в семье конфликт из-за квартиры родителей произошел – мои брать и сестра перессорились. Дело о размене в суд передали. Я от своей доли отказалась и сюда пришла, чтобы за них помолится. Теперь уверена, что они помирятся. Николай – чудотворец, и не может нам не помочь. Он сиротам покровительствует. А кто мы после смерти родителей? Сироты неразумные.

Многие отходили от ковчега в слезах – мы не знаем, о чем они просили и за кого молились. Но по лицам было видно – они верят в то, что их жизнь измениться к лучшему.

– Мне самому ничего не надо, – признался Валентин Петрович, пенсионер из подмосковной Ивантеевки. – Я за людей просил. Вчера собрался и приехал. Думаю, желание у меня есть, но такое, что сам я его не исполню. Хочу, чтобы жизнь спокойнее стала – и тут только Николай Угодник помочь может.

Валентин Петрович уверен, что святой не подведет. А времена всегда на Руси непростые были.

– Мирного неба, спокойствия и здоровья, что ж еще можно у святых просить, – уверен он.

Наталья Бережная отстояла в многочасовой очереди семь раз, каждый слушая о том, ради чего приходили люди молиться к мощам Святителя Николая.

– О себе мало кто беспокоился, – рассказала она. – Обычно просили благополучия или здоровья для близких людей. Бывало, на чиновничий или судебный произвол жаловались. Грехи многие замаливали – у кого ж их нет? Но стяжателей не было. Денег никто не просил.

Православный волонтер Анна Голик рассказала «Известиям», что видела в эти дни примеры, достойные подражания.

– У нас была социальная очередь для больных и пожилых, – рассказала она. – Туда нередко старались попасть симулянты – жаловались на боли, говорили, что инвалиды. Но однажды нас попросили взять в очередь 85-летнюю женщину из Суздаля – она простояла в общей очереди полдня после чего ей стало плохо. Бабушка скоро пришла в себя, но от льготной очереди отказалась. Сказала, что она ничуть не лучше других, поэтому постоит со всеми.

В очереди к мощам стояли военные, сотрудники полиции и «Росгвардии», которые обеспечивали порядок рядом с храмом все эти дни. К пяти утра к очереди присоединился экипаж госавтоинспекторов со светящимися буквами «ДПС» на спине.

– Все правильно делают, – одобрили поступок верующие. – Николай – заступник всех странников. Тех, кто в пути.

К пяти часам людской поток к мощам ослабел, а в храме стало тихо. Начался молебен. Службу провел митрополит Истринский Арсений — первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

– Люди приезжали к нам со всех концов страны – и из Астрахани, и с Дальнего Востока, – обратился к верующим митрополит Истринский Арсений. – Мы полтора месяца видели прихожан, которые стояли в очереди по несколько часов, чтобы помолиться. Надеюсь, что каждый получил то, что просил. Теперь мощи Святителя будет перенесен в нашу северную столицу.

Митрополит Арсений поблагодарил всех, кто прибыл в столь ранний час для молитвы.

– Наши братья и сестры в граде Петра на Неве встретят святыню столь же восторженно, – отметил митрополит.

После молебна ковчег с мощами подняли на плечи четыре росгвардейца и отнесли его в специальный автобус. Кавалькада под колокольный звон отправилась в сторону аэропорта. Но верующие не спешили расходится – многие встали в очередь к иконе Николая Угодника.

Отдельно для прощального фотографирования построились несколько десятков православных волонтеров. Все 53 дня пока мощи Николая Чудотворца были в Москве, они помогали паломникам – приносили воду, оказывали медицинскую помощь, брали часть организаторской работы на себя. Молодые люди приехали со всей России – и теперь их ждет расставание. Но время они провели не зря. Многие из них, общаясь с паломниками, узнали много нового не только о Москве, но и обо всей России.