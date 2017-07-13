Твиты президента США Дональда Трампа прозвучали в исполнении звезды кинотрилогии «Властелин колец» Энди Серкиса в роли Голлума в эфире вечернего шоу Стивена Кольбера. Видеозапись быстро стала популярной у пользователей сети.

Актер перевоплотился в своего персонажа и с выражением прочел твиты американского президента о фейковых новостях и загадочное слово covfefe с чувством и выражением. Как сообщает телеканал «360», Серкис, не выходя из образа, спросил у ведущего: «Что такое covfefe, моя прелесть?», на что тот отшутился, что не имеет представления о значении этого слова. Актер же отметил, что оно украшает Twitter Дональда Трампа.