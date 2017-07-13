Порядка 200 млн рублей затратили на капитальный ремонт образовательных учреждений в Иркутске. В частности, выделенные средства направили на ремонт лицея №2 и детского сада №103.

К настоящему времени работы в лицее завершены на 95%. Специалисты закончили обустраивать вентиляцию, электрику, тепловой пункт. Кроме этого, завершена отделка фасада и помещений, ведется благоустройство территории. Завершить все работы планируется в течение двух недель.

Открытие детского сада запланировано на август текущего года. Дошкольное учреждение рассчитано на пять групп. На сегодняшний день специалисты ведут монтаж оборудования и занимаются благоустройством территории, сообщает ИА IrkutskMedia.

По данным агентства, в 2017 году капремонт планируется провести в детских садах №77 и 119. Кроме этого, будет разработана проектно-сметная документация на проведение капремонта в детском саду №4, школах №7, 8, 9, лицее-интернате №1 и доме детского творчества №5.