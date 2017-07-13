Московский окружной военный суд приговорил подельников убийцы политика Бориса Немцова Заура Дадаева к заключению от 11 до 19 лет колонии. Об этом пишет ТАСС.

Помимо Дадаева, подсудимыми по данному делу были Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Бахаев Хамзат. Все они были признаны виновными.

Анзору Губареву были назначены 19 лет лишения свободны, Шадиду Губареву — 16 лет, Темирлан Эскирханов был приговорен к 14 годам заключения и Хамзат Басаев — к 11 годам заключения.

Заур Дадаев, признанный виновным по делу об убийстве Немцова, был приговорен к 20 годам в колонии.

Всем подсудимым был также назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

Кроме того, суд лишил Эскерханова специального звания прапорщика, а Дадаева звания лейтенанта и ордена Мужества.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Вчера гособвинение просило приговорить Дадаева к пожизненному заключению.

Предполагаемый заказчик убийства Бориса Немцова Руслан Мухудинов находится в международном розыске.