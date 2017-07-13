Первое поселение времен Золотой Орды найдено под Уфой
Под Уфой найдено первое поселение времен Золотой Орды. Его обнаружили студенты БашГУ и сотрудники Центра этнологических исследований.
Ученые предполагают, что в этом месте располагалась ремесленная мастерская — под землей хранились бракованные изделия, фрагменты предметов быта, керамика и кости животных. Угли в слоях земли указывают на то, что мастерская, вероятно, сгорела.
Как сообщает ИА «Башинформ», участок станет памятником археологии. Эксперты с помощью находок рассчитывают восстановить картину жизни поселения времен средневековья.
В экспедиции отметили, что этот район активно осваивают «черные копатели». Вся местность усеяна лунками. Древности сохранились благодаря тому, что находились под верхним, более поздним слоем. А в XIX веке здесь находилась деревня. Предметы быта ее жителей и стали добычей археологов-любителей.