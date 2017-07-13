Следственный комитет Екатеринбурга проведет проверку по факту нападения овчарки на стадионе на восьмилетнего мальчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза на определение тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

ЧП произошло на территории стадиона на улице Родонитовой. Мальчик гулял вместе с мамой и маленькой сестрой, когда на площадку пришла женщина с двумя детьми и овчаркой. Как сообщает ИА «Ура.ру», намордника на собаке не было. По неизвестной причине пес набросился на ребенка.

Мама мальчика сразу вызвала скорую медицинскую помощь, а также не дала уйти со спортплощадки хозяйке собаки. Травмы, полученные мальчиком, оказались не очень серьезными — укус пришелся на спину. Рану пострадавшему обработали и сделали укол от бешенства. В данный момент пес находится с хозяевами, родители мальчика собираются подать на них в суд.