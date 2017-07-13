Первые паломники, занявшие утром очередь к мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге, приложились к святыне.

Сейчас очередь у входа в Троицкий собор растянулась на несколько сотен метров вдоль набережной реки Монастырки. В соборе проходит праздничная литургия в честь прибытия мощей в город.

При этом, по официальной информации, допуск паломников к мощам начнется в 16:00.

Ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых впервые за 930 лет покинул Папскую базилику итальянского города Бари. Святыня находилась в Москве с 22 мая до 12 июля, и за это время ей успели поклониться почти 2 млн человек. В Петербурге мощи пробудут до 28 июля.