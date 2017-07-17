Качество продуктов разделило Евросоюз
Страны Восточной Европы требуют от ЕС принять законодательные нормы, которые запретят компаниям поставлять товары «двойного качества». По их мнению, недопустимо, чтобы продукты одной и той же марки под одинаковым названием и в идентичной упаковке отличались по качеству в зависимости от того, в каком государстве они продаются. Обращение адресовано к Еврокомиссии (ЕК). В ЕК «Известиям» заявили, что экспертизы, проведенные в отдельных странах, не подтверждают масштабность проблемы.
Министерства сельского хозяйства стран Восточной Европы добиваются от Еврокомиссии принятия поправки к законодательству, которая запретит международным компаниям поставлять на общий рынок Евросоюза один и тот же товар, отличающийся по составу и качеству в зависимости от региона распространения. В Словакии, Чехии, Венгрии и Болгарии за последнее время было проведено несколько экспертиз качества пищевой и бытовой продукции. Последний тест был проведен в Чехии под эгидой Минсельхоза. Экспертиза в том числе выявила (результаты есть в распоряжении «Известий»), что в шоколадной пасте Nutella, продаваемой в Германии, на 10% больше белка, а рыбные палочки Iglo содержат значительно больше мяса. Отличается даже качество стирального порошка Persil.
В пресс-службе министерства сельского хозяйства Чехии заявили «Известиям», что глава ведомства Мариан Юречка 17 июля на заседании Совета ЕС представит результаты нового исследования и потребует решить проблему на законодательном уровне.
Примечательно, что ранее государственное ветеринарное и продовольственное ведомство Словакии выявило, что из 22 протестированных видов продуктов, поставляемых на словацкий и австрийский рынки, в тринадцати случаях имеются существенные различия в качестве.
Подобные результаты были получены в Болгарии и Венгрии. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов проблему и вовсе назвал «продовольственным апартеидом», в то время как его венгерский коллега Виктор Орбан считает, что таким образом из жителей центральной Европы делают граждан второго сорта.
— Мы всё чаще сталкиваемся с тем, что идентичный товар в Германии более качественный, а иногда даже более дешевый, чем, например, в Чехии или Болгарии. Поэтому министры сельского хозяйства отдельных стран совместно с европарламентариями хотят поднять проблему на уровень всего ЕС и начать переговоры по изменению законодательства в этой сфере, — рассказал «Известиям» депутат Европарламента от Чехии Томаш Здэховски. — Мы хотим, чтобы ЕК занялась этим вопросом уже осенью этого года. Необходимо также четко определить конкретные корпорации, которые поставляют в восточноевропейские страны второсортную продукцию.
Сейчас европейское законодательство позволяет поставлять продукты различного качества при условии, что изменения соответствующим образом отображены на упаковке. Более того, сами производители отмечают, что, например, содержание сахара нельзя использовать в качестве индикатора качества, потому что многие потребители предпочитают заменители сахара (в странах Восточной Европы считают, что на их рынок поставляются менее качественные безалкогольные напитки именно с использованием заменителей).
Позиция Еврокомиссии по этому вопросу неоднозначна. По мнению еврокомиссара по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Веры Йоуровой, необходимо оказывать давление на конкретных производителей, а не терять время на подготовку нового законодательства.
— Еще в марте этого года мы заявили о том, чтобы страны предоставляли результаты конкретных экспертиз. Данные, которые были собраны до сих пор, не указывают на систематичность проблемы поставки продукции более низкого качества в страны Восточной Европы, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии.
Проблема разного качества товаров становится очередным яблоком раздора между Брюсселем и странами Восточной Европы. Представители восточноевропейских стран отказываются занимать в рамках ЕС позицию второстепенных игроков и всё чаще отстаивают свои права.