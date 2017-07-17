Страны Восточной Европы требуют от ЕС принять законодательные нормы, которые запретят компаниям поставлять товары «двойного качества» . По их мнению, недопустимо, чтобы продукты одной и той же марки под одинаковым названием и в идентичной упаковке отличались по качеству в зависимости от того, в каком государстве они продаются . Обращение адресовано к Еврокомиссии (ЕК). В ЕК «Известиям» заявили, что экспертизы, проведенные в отдельных странах, не подтверждают масштабность проблемы.

Министерства сельского хозяйства стран Восточной Европы добиваются от Еврокомиссии принятия поправки к законодательству, которая запретит международным компаниям поставлять на общий рынок Евросоюза один и тот же товар, отличающийся по составу и качеству в зависимости от региона распространения . В Словакии, Чехии, Венгрии и Болгарии за последнее время было проведено несколько экспертиз качества пищевой и бытовой продукции. Последний тест был проведен в Чехии под эгидой Минсельхоза. Экспертиза в том числе выявила (результаты есть в распоряжении «Известий»), что в шоколадной пасте Nutella, продаваемой в Германии, на 10% больше белка, а рыбные палочки Iglo содержат значительно больше мяса. Отличается даже качество стирального порошка Persil.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства Чехии заявили «Известиям», что глава ведомства Мариан Юречка 17 июля на заседании Совета ЕС представит результаты нового исследования и потребует решить проблему на законодательном уровне.

Примечательно, что ранее государственное ветеринарное и продовольственное ведомство Словакии выявило, что из 22 протестированных видов продуктов, поставляемых на словацкий и австрийский рынки, в тринадцати случаях имеются существенные различия в качестве.

Подобные результаты были получены в Болгарии и Венгрии. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов проблему и вовсе назвал «продовольственным апартеидом», в то время как его венгерский коллега Виктор Орбан считает, что таким образом из жителей центральной Европы делают граждан второго сорта.

— Мы всё чаще сталкиваемся с тем, что идентичный товар в Германии более качественный, а иногда даже более дешевый, чем, например, в Чехии или Болгарии. Поэтому министры сельского хозяйства отдельных стран совместно с европарламентариями хотят поднять проблему на уровень всего ЕС и начать переговоры по изменению законодательства в этой сфере, — рассказал «Известиям» депутат Европарламента от Чехии Томаш Здэховски. — Мы хотим, чтобы ЕК занялась этим вопросом уже осенью этого года. Необходимо также четко определить конкретные корпорации, которые поставляют в восточноевропейские страны второсортную продукцию.

Сейчас европейское законодательство позволяет поставлять продукты различного качества при условии, что изменения соответствующим образом отображены на упаковке . Более того, сами производители отмечают, что, например, содержание сахара нельзя использовать в качестве индикатора качества, потому что многие потребители предпочитают заменители сахара (в странах Восточной Европы считают, что на их рынок поставляются менее качественные безалкогольные напитки именно с использованием заменителей).

Позиция Еврокомиссии по этому вопросу неоднозначна . По мнению еврокомиссара по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Веры Йоуровой, необходимо оказывать давление на конкретных производителей, а не терять время на подготовку нового законодательства.

— Еще в марте этого года мы заявили о том, чтобы страны предоставляли результаты конкретных экспертиз. Данные, которые были собраны до сих пор, не указывают на систематичность проблемы поставки продукции более низкого качества в страны Восточной Европы, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Еврокомиссии.