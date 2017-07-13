Флагманский магазин «Ашан» откроется в центре Москвы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на консультанта сделки Malina Property.

Гипермаркет появится в самом центре российской столицы на Тверской улице, дом 4. Рассчитан он будет прежде всего на туристов, а также на москвичей, которые работают в центральных районах, сообщает телеканал «360». Магазин, по словам представителя «Ашан Россия» Марии Курносовой, станет некой витриной, где будут представлены самые лучшие товары сети. Кроме того, в нем будет представлен более широкий ассортимент кулинарии и свежей продукции.

Располагаться магазин будет на трех этажах общей площадью 764 кв. м. Открытие запланировано на конец лета – начало осени 2017 года. Срок аренды площади — пять лет.