Басманный суд Москвы в четверг продлил срок домашнего ареста экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Дело о взятке в $2 млн, фигурантом которого является бывший министр, планируют передать на рассмотрение в суд до конца лета.

«Ходатайство следствия о продлении Улюкаеву меры пресечения в виде домашнего ареста подлежит удовлетворению», — сказала судья.

Напомним, защита Улюкаева просила отпустить его под подписку о невыезде, а также увеличить ему время прогулок с двух до трех часов. Бывший министр уже ознакомился с материалами дела, которые состоят из 30 томов. Свою вину в получении взятки за выдачу Минэкономразвития заключения, позволившего «Роснефти» приобрести госпакет «Башнефти», он не признает.