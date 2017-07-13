Голливудская актриса Ума Турман намерена посетить Иркутск в 2018 году, чтобы принять участие в съемках полнометражного фильма иркутского режиссера Юрия Яшникова. По словам режиссера, согласовать визит американской актрисы в Сибирь было непросто.

«Нужно пройти огромное количество согласований с агентами. Поэтому мы решили действовать по-русски, по-семейному. Сначала вышли на ее отца, который в 2014 году приезжал на Байкал. Начали переговоры с ним... Сейчас мы согласовываем конкретные даты следующего лета, когда Турман приедет на Байкал», — приводит слова Яшникова ИА IrkutskMedia.

Отец Умы Турман Роберт Турман приезжал в Россию в 2014 году. Будучи тибетским монахом, он посетил Бурятию и искупался в озере Байкал, однако в связи с болезнью актер голливудской звезды был вынужден оставить свой духовный сан.

На счету Умы Турман множество остросюжетных картин. Наибольший успех ей принесло сотрудничество с режиссером Квентином Тарантино. Она сыграла одну из главных ролей в его фильме «Криминальное чтиво», а также стала главной героиней в двухсерийном блокбастере «Убить Билла».