По-прежнему сложной остается ситуация с паводком в Прилузье в Коми. Некоторые села отрезаны от внешнего мира из-за разлива реки Лузы.

Спасатели включились в процесс доставки почты в села, окруженные водой. Как поясняет ИА «Комиинформ» со ссылкой на Спас-Коми Комитета ГО и ЧС, почтальоны не могут добраться до некоторых населенных пунктов, не имея специальных транспортных средств. Пешеходные транспортные переправы в районе Верхолузья закрыты.

Спасатели используют вездеходы, резиновые и моторные лодки. Пункты назначения — сельское поселение Верхолузье и деревня Оньмесь.

Напомним, подъем воды в реке Лузе начали фиксировать в двадцатых числах июня. В МЧС говорили, что из-за этого значительно затруднилась работа мостов в селе Черныш, поселках Оньмесь и Велдорье.

Режим повышенной готовности в Усинске и Усть-Цилемском районе был введен 14 июня.