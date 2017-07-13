Небольшие локальные дожди с грозами ожидаются в Москве в четверг, но большого количества осадков они не принесут, воздух прогреется до 23 градусов тепла. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

«Ожидаются локальные кратковременные дожди и очаговые грозы. В столице выпадет не более пяти миллиметров осадков», — цитирует собеседника «РИА Новости».

В «Фобосе» также уточнили, что основная зона осадков в настоящий момент находится над Орловской областью, постепенно она подходит к Туле, после чего приблизится к столичному региону.