Немецкий концерн Siemens не подтверждает информацию агентства Reuters о поставке в Крым еще двух газотурбинных установок. Об этом сообщил представитель компании Вольфрам Трост.

«Актуальным остается наш предыдущий пресс-релиз — мы полагаем, что на полуострове находятся две наших турбины», — сказал Трост агентству ТАСС.

Вольфрам Трост заявил, что данные о еще двух турбинах «являются спекуляциями». Корреспонденты агентства сообщили, что видели в порту Феодосии турбины предположительно производства Siemens.

Напомним, во вторник стало известно, что Siemens подал иск против представителей компании «Технопромэкспорт» из-за поставки в Крым газотурбинных установок. Представители компании подчеркнули, что это произошло без их согласия, а также в нарушение контракта. В концерне ранее отмечали, что на полуостров были перемещены как минимум две из четырех турбин, которые предназначались для реализации проекта в Тамани.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все турбины были произведены в России из российских компонентов. В «Технопромэкспорте» сообщили, что газотурбинные установки были куплены на вторичном рынке.

В министерстве экономики Германии о ситуации с поставками произведенных Siemens турбин в Крым заявили, что немецкие компании должны соблюдать режим санкций, действующий в отношении России.