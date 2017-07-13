Причиной пожара в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга, где погибли семь человек, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электрооборудовании. Об этом сообщили в четверг в экстренных службах региона.

«Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки», — цитирует собеседника «РИА Новости».

Точная причина пожара может быть установлена только после проведения пожарно-технической экспертизы.

Уточняется также, что пожар произошел около 3:00 ночи 13 июля в ангаре, где производилась тротуарная плитка. В 04:56 пожар был ликвидирован, погибли семь человек.