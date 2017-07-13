Обвиняемый во взятке бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев попросил разрешить ему гулять три часа вместо двух. Защита также просит суд отпустить его под подписку о невыезде.Следственный комитет выступил против.

«Мы бы хотели попросить увеличить продолжительность прогулки до трёх часов, а также не привязывать их к строгому расписанию, потому что ему не очень удобно общаться с детьми при режиме прогулок строго с семи до девяти утра», — сказал в Басманном суде Москвы адвокат Тимофей Гриднев.

Следователь выступил против необходимости увеличивать время прогулок, отметив, что «время было выбрано с целью, чтобы Улюкаев не смог встретить свидетелей и других заинтересованных по делу лиц». Решение по ходатайствам защиты планируется принять до 15 августа.

«Известия» ранее писали, что Алексей Улюкаев завершил ознакомление с материалами дела, которые насчитывают 30 томов. Следователи намерены передать дело в суд до конца лета.

Напомним, бывший министр был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн в ноябре 2016 года.