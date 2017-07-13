Улюкаев попросил увеличить продолжительность прогулки до трех часов
Обвиняемый во взятке бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев попросил разрешить ему гулять три часа вместо двух. Защита также просит суд отпустить его под подписку о невыезде.Следственный комитет выступил против.
«Мы бы хотели попросить увеличить продолжительность прогулки до трёх часов, а также не привязывать их к строгому расписанию, потому что ему не очень удобно общаться с детьми при режиме прогулок строго с семи до девяти утра», — сказал в Басманном суде Москвы адвокат Тимофей Гриднев.
Следователь выступил против необходимости увеличивать время прогулок, отметив, что «время было выбрано с целью, чтобы Улюкаев не смог встретить свидетелей и других заинтересованных по делу лиц». Решение по ходатайствам защиты планируется принять до 15 августа.
«Известия» ранее писали, что Алексей Улюкаев завершил ознакомление с материалами дела, которые насчитывают 30 томов. Следователи намерены передать дело в суд до конца лета.
Напомним, бывший министр был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн в ноябре 2016 года.