Союз журналистов России (СЖР) направил запрос в Генпрокуратуру РФ в связи с давлением, которое оказывается на журналистов в Еврейской автономной области (ЕАО) после публикаций в местных СМИ материалов о закрытии смены в детском лагере.

Как сообщает ИА ЕАОMedia, в адрес сотрудников СМИ начали поступать угрозы от одной из общественных организаций. В связи с возникшей ситуацией СЖР выразил обеспокоенность.

«Просим Вас провести проверку изложенным фактам, дать им правовую оценку, и в случае их подтверждения — устранить нарушения закона, восстановить нарушенные права и привлечь виновных к ответственности. Журналистика стоит на страже защиты интересов прав граждан, в том числе и детей... Оскорбления и угрозы в адрес журналистов недопустимы», — говорится в обращении.

В начале текущего месяца в биробиджанских СМИ появилась информация об употреблении алкоголя некоторыми взрослыми на закрытии смены в одном из детских лагерей. После публикаций сотрудники данных СМИ подверглись давлению. Звонки с угрозами от неизвестных лиц стали поступать как в редакцию, так и на личные телефоны сотрудников.

В связи с указанными фактами прокуратура ЕАО организовала проверку.