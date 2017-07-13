В Крыму при изучении древнего кургана «Госпитальный» российские археологи обнаружили саркофаг со скелетом подростка.

По информации Института археологии РАН, первые захоронения в кургане относятся к IV веку до н. э., временам расцвета древнегреческого Боспорского царства. Самыми древними в нем оказались два погребения и два каменных ящика, перекрытые плитами. Одно из них было полностью разграблено еще в древности, а в другом оказался деревянный саркофаг со скелетом подростка внутри. Он был раздавлен и частично разложился.

Рядом с погребенным подростком археологи нашли многочисленные предметы, связанные с занятием спортом, в том числе десять сосудов для масла, которое использовалось при тренировках и соревнованиях. Также в нем были серповидный скребок для очистки тела атлета и 150 игральных костей-астрагалов.

«Судя по этим находкам, во второй половине IV века до н.э. здесь был погребен подросток 12 лет, который еще не успел обзавестись семьей, не воевал, но, возможно, подавал надежды в спорте», — говорится в сообщении вуза.

Исследование кургана «Госпитальный» проходит в Крыму впервые за 120 лет. Он расположен в юго-восточной части Керчи и попадает в зону строительства трассы к будущему Керченскому мосту.