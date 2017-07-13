Лепс выпустит новый альбом «Ты чего такой серьезный?» в ноябре
Заслуженный артист России Григорий Лепс в интервью «Известиям» рассказал, что выпустит новый альбом под названием «Ты чего такой серьезный?» в ноябре.
«Да, работа над альбомом сейчас идет. Собственно, мы уже всё записали в моей студии и теперь отправим его на сведение в Лос-Анджелес», — сказал артист.
Он добавил, что свое название альбом получил по одноименной песне, которая была записана совместно с Тимати.
«Она (песня) еще не вполне готова, поэтому мы пока никуда ее не выкладывали. Сделаем это позже, когда и клип на нее снимем. А альбом представим в ноябре — к серии моих юбилейных концертов в московском «Крокус Сити Холле», — отметил артист.
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