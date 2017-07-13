Президент США Дональд Трамп начал свой первый визит во Францию. Самолет американского лидера приземлился в четверг в 09:45 мск в парижском аэропорту Орли.

Эммануэль Макрон встретит гостя на территории исторического Дома инвалидов. После торжественной церемонии они направятся в Елисейский дворец для проведения переговоров. Вечером президентская чета Франции даст в честь Дональда и Мелании Трамп обед в ресторане на втором этаже Эйфелевой башни. Он будет приготовлен под личным руководством знаменитого повара Алена Дюкасса.

Дональд Трамп также будет присутствовать на военном параде, который пройдет 14 июля на Елисейских полях в Национальный день Франции, пишет ТАСС.