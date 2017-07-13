Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев завершил ознакомление с материалами дела, которые насчитывают 30 томов, следователи намерены передать дело в суд до конца лета.

«Фактически обвиняемый и его защита завершили ознакомление с материалами дела, однако они заявили достаточно объемные три ходатайства, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения», – сказал следователь на заседании Басманного суда Москвы в четверг.

Решение по ходатайствам защиты планируется принять до 15 августа. Планируется, что к этому времени прокуратура утвердит обвинительное заключение, после чего дело направят в суд для рассмотрения по существу.

Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в $2 млн в ноябре 2016 года.