Главной задачей Центробанка России на следующие пять лет станет не снижение инфляции, а ее удержание на целевом уровне 4%, заявила на Международном финансовом конгрессе глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«В следующие пять лет акцент нашей политики будет постепенно смещаться от достижения цели по инфляции и снижения инфляционных ожиданий к поддержанию инфляции вблизи целевого уровня», — сказала она.

Также Набиуллина отметила, что сейчас российская экономика находится в начале новой фазы роста.

«Российская экономика вернулась к положительным темпам роста, правда, пока невысоким», — отметила глава ЦБ.

Она также уточнила, что в этом году ожидается рост на 1,3–1,8%.