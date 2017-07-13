Задачей ЦБ на ближайшие 5 лет станет удержание инфляции на уровне 4%
Главной задачей Центробанка России на следующие пять лет станет не снижение инфляции, а ее удержание на целевом уровне 4%, заявила на Международном финансовом конгрессе глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«В следующие пять лет акцент нашей политики будет постепенно смещаться от достижения цели по инфляции и снижения инфляционных ожиданий к поддержанию инфляции вблизи целевого уровня», — сказала она.
Также Набиуллина отметила, что сейчас российская экономика находится в начале новой фазы роста.
«Российская экономика вернулась к положительным темпам роста, правда, пока невысоким», — отметила глава ЦБ.
Она также уточнила, что в этом году ожидается рост на 1,3–1,8%.