Памятную бронзовую доску с барельефом российского императора Николая II установят на здании железнодорожного вокзала Владивостока. Торжественное открытие и освящение мемориала состоится в пятницу, 14 июля.

Первая памятная доска с барельефом цесаревича была установлена четыре года назад на фасаде здания железнодорожного вокзала, где в 1891 году император заложил первый камень Транссибирской железнодорожной магистрали. Открытие монумента приурочили к 400-летию воцарения Дома Романовых, сообщает ИА PrimaMedia.

Помимо этого, в конце прошлого года в Покровском парке установили памятник российскому императору в честь 125-летия со дня посещения цесаревичем Николаем Александровичем будущей столицы Приморского края.

В 1891 году будущий император России Николай II, возвращаясь из путешествия, сделал длительную остановку во Владивостоке. Цесаревич, добираясь до тихоокеанских рубежей России морским путем на фрегате «Память Азова», посетил Египет, Индию, Сиам, Китай и Японию.