Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело по факту гибели семи человек при пожаре в Колпино. Об этом в четверг сообщила представитель ведомства Снежана Шабельник.

По данным МЧС, информация о пожаре в ангаре поступила около 03:30 мск в четверг. К моменту прибытия пожарных горела вся площадь территории. В 04:56 мск возгорание было ликвидировано. При разборе завалов были обнаружены семь тел. По предварительным данным, это рабочие из Средней Азии, которым было выделено помещение под жилье на производстве.

По данным следствия, в результате пожара обрушилась кровля. Сейчас следственные органы назначают необходимые экспертизы для установления обстоятельств и причины смерти.

По предварительным данным, причиной масштабного возгорания могло стать короткое замыкание в электрооборудовании. Напомним, пожар произошел в ангаре, где производилась тротуарная плитка. Охваченная огнем площадь составила 600 кв. м.