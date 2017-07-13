Скончалась певица Тамара Миансарова
В репертуаре Миансаровой было более 400 песен, многие из которых стали хитами
Среди наиболее известных композиций артистки — «Черный кот», «Аленький цветочек», «Рыжик», «Топ-топ» и «Пусть всегда будет солнце»
В 2004 году Миансарова удостоилась именной звезды на «Площади звезд»
Тамара Миансарова приветствует работниц легкой промышленности, 1964 год
Тамара Миансарова и другие советские певицы на встрече с французской звездой Мирей Матьё в Кремле, 1967 год. Слева направо: Майя Кристалинская, Мирей Матьё, Елена Великанова и Тамара Миансарова
Миансарова на творческом вечере, посвященном открытию именной звезды народного артиста РФ Владимира Трошина, 2003 год