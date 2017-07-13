Два лесных пожара на землях особо охраняемых природных территорий общей площадью более тысячи га тушат в Сибири, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана»: пожар на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области составляет 1 тыс. га, в заповеднике «Байкальский» (Бурятия) — 310 га.

Всего на территории России тушат 52 лесных пожара общей площадью около 34 тыс. га, сообщили в «Авиалесоохране». Среди наиболее пострадавших регионов — Якутия (зарегистрировано 20 пожаров площадью более 10 тыс. га), Забайкалье (три пожара площадью около 16,5 тыс. га), Сахалинская область (один пожар, почти 3 тыс. га) и Бурятия (7 пожаров, 1,5 тыс. га).

«Для тушения лесных пожаров в России задействовано 2038 человек, 253 единицы техники и 19 воздушных судов», — добавили в ФБУ.

Помимо этого, под наблюдением находится 181 лесной пожар на площади почти 630 тыс. га труднодоступных земель, уточнили в «Авиалесоохране» — их тушение прекращено из-за отсутствия угрозы населенным пунктам и объектам экономики.