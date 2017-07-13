Автомобиль Mercedes AMG SLS стоимостью около 12 млн рублей похитили у неработающей жительницы Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.

По информации ГУ МВД Москвы, инцидент произошел в конце июня, однако известно о нем стало только в среду. Налетчики, угрожая пистолетом, мужчине, который продавал иномарку пострадавшей, отобрали у него документы и ключи от иномарки. Безработная москвичка сообщила полицейским, что инцидент 27 июня в автосервисе на улице Волочаевской. По ее словам, нападавших было двое.

Сейчас ведется розыск налетчиков. Сумму ущерба оценили в 12 млн рублей.