На Камчатке удалось спасти от гибели осиротевшего детеныша калана, найденного в критическом состоянии на берегу Авачинской бухты.

Как уточняет краевое агентство по ветеринарии, двухмесячное животное нашли волонтеры, которые сразу же обратились в Росприроднадзор и агентство по ветеринарии. Первую помощь детенышу оказали в ветеринарной станции Петропавловска–Камчатского.

«В дальнейшем детеныша калана обследовали специалисты краевой станции по борьбе с болезнями животных, сделали необходимые анализы», – цитирует руководителя агентства ветеринарии Камчатского края Марину Ништа «РИА Новости».

Уточняется, что каланы живут с матерями, пока не достигнут 8-месячного возраста. До этого времени они полностью зависят от них, поэтому выжить в одиночку в естественной среде у них нет шансов.