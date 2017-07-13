Российский программист Станислав Лисов, задержанный в Испании и ожидающий экстрадиции в США по обвинению кибермошенничестве, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять его ситуацию на контроль. Аналогичное обращение главе государства направили также его родители. Об этом сообщает RT.

«Очень прошу вас о помощи, взять на контроль мою ситуацию и разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России», – говорится в обращении Лисова.

Сообщается, что слушания о его экстрадиции в США назначены на 20 июля. В обращении Лисов написал, что он невиновен и нет пострадавших от его действий. По его словам, «арест совершен, не имея на то никакой юридической силы». Программист подчеркнул, что ордер на арест был выписан спустя шесть дней после задержания.

Напомним, Лисов был задержан в аэропорту Барселоны 13 января по запросу США, которые затем предоставили расширенные материалы по делу россиянина. В настоящий момент Лисов находится в пенитенциарном центре № 3 Мадрида. Он подозревается в разработке и использовании «банковского трояна» NeverQuest.

Ущерб от действий сети, к которой якобы принадлежал задержанный Лисов, составляет около $5 млн.