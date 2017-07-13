Четыре человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Еще один человек получил ранения и был госпитализирован.

В ведомстве уточнили, что авария произошла утром в четверг, около 6:30, на трассе М5 «Урал». Водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Тольятти в направлении Сызрани, потерял управление и выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Renault Magnum.

Обстоятельства и причины аварии уточняются.