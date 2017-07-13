Три человека стали жертвами аварии с микроавтобусом и грузовым автомобилем в Азербайджане. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«Три человека погибли в результате столкновения микроавтобуса Мерседес с грузовым автомобилем «КамАз», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

Еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается, что ДТП произошло в районе Сальян на 10-м километре трассы Алят-Астара. Причины инцидента устанавливаются.