Улучшения двусторонних отношений России и США после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 ждут 48% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным, о возможности ухудшения говорят лишь 2% респондентов, еще 41% опрошенных изменений не ждут вовсе.

Опрос был проведен 9-10 июля 2017 года среди 1,2 тыс. жителей России. респондентов в возрасте от 18 лет

Встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Президенты общались более двух часов, вместо заявленных 30 минут. Позже американский лидер заявил, что на встрече с Путиным вел себя очень жестко.