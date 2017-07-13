Произошедшее в КНДР землетрясение магнитудой, 5,6 было вызвано естественными причинами. По информации Геологической службы (ГС) США, подземные толчки были зафиксированы в море в ночь на четверг примерно в 200 км от города-порта Чхонджин.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 500 км под морским дном, это было естественным землетрясением, отметил представитель ГС США Джон Беллини.

Ранее представитель парламентского комитета по разведке Южной Кореи сообщил, что пока спецслужбы не фиксируют какой-либо активной деятельности на ядерном полигоне КНДР Пунгери. Волнения связаны с тем, что американские эксперты о подготовке к новому ядерному испытанию на основе анализа полученных со спутников фотографий.