17-летний житель Алтайского края признан виновным в преступлениях экстремисткой направленности. Он приговорен к одному году условно.

Следствие установило, что подросток, живший в селе Михайловское, в течение осени 2016 года размещал на своей странице в соцсети посты, направленные на возбуждение национальной ненависти к лицам еврейской национальности и выходцам с Кавказа.

При этом он понимал, что его действия могут привести к конфликтам на национальной почве, поскольку рисунки и надписи находились в открытом доступе.

Некоторые материалы призывали к насилию над представителям сексуальных меньшинств и приверженцам ислама.

Суд признал подростка виновным по статьям «Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», передает ресурс altapress.ru.