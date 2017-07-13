Глава Северной Кореи Ким Чен Ын наградил разработчиков межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» высшими знаками отличия. Лидер также вручил им памятные часы и сборники собственных цитат. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В своей поздравительной речи Ким Чен Ын назвал пуск ракеты событием исторической важности, которое «фундаментально изменило стратегическое положение страны и политическое устройство мира».

О проведении первого успешного испытания ракеты «Хвасон-14» центральное телевидение Северной Кореи сообщило 4 июля. По словам северокорейских журналистов, максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 км, дальность — 933 км.

При этом российское Министерство обороны заявило, что ракета поднялась на высоту 535 км и пролетела порядка 510 км. В ведомстве отметили, что речь идет о ракете средней дальности.